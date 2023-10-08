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Dünya

İsrail'den ''400 Hamas mensubunu öldürdük'' iddiası

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 350'ye ulaştığı bildirilirken İsrail, 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

AA8 Ekim 2023 Pazar 08:41 - Güncelleme:
İsrail'den ''400 Hamas mensubunu öldürdük'' iddiası
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İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısı 350'ye çıktı.

Yaralananların sayısının ise 19'u kritik, 326'sı ağır olmak üzere 1864 olduğu kaydedildi.

İSRAİL, 400 HAMAS MENSUBUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Hagari, İsrail'in güneyi ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumu hakkında basın açıklaması yaptı.

İsrail'in dünden bu yana sürdürdüğü saldırılara dair Hagari, "İsrail'in güneyi ve Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 400 Hamas militanı öldürüldü." dedi.

Sözcü Hagari, son 24 saatte Hamas'ın saldırısında ölen asker sayısının da 26 olduğunu belirtti.

Çetin bir savaş içerisinde bulunduklarını ve önlerinde zor günlerin olduğunu aktaran Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerini 24 saat içerisinde tamamen tahliye edeceğini kaydetti.

- NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

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