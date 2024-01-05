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Dünya

İsrail'den 90 gün sonra 7 Ekim'de yaşananlar için karar

İsrail ordusu, 90 gün sonra 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere komisyonlar kurdu.

AA5 Ocak 2024 Cuma 01:08 - Güncelleme:
İsrail'den 90 gün sonra 7 Ekim'de yaşananlar için karar
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İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdiği ifade edildi.

Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

  • soruşturma komisyonu
  • İsrail ordusu
  • 7 Ekim olayları

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