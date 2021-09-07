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Dünya

İsrail'den açık tehdit! ''Vurmaya hızlandırıyoruz''

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını 'büyük ölçüde hızlandırdıklarını' söyledi.

AA7 Eylül 2021 Salı 13:15 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 13:22
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Kochavi, İsrail'in Walla News internet sitesine yaptığı açıklamada, İran'a ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun ana hedefinin İran'ın Orta Doğu'daki varlığını en aza indirmek olduğunu dile getiren Kochavi, düzenledikleri saldırılarla Tahran'ın İsrail'in kuzey sınırında varlığını ve silahlarını büyük ölçüde azalttıklarını savundu.

İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" ifade eden Kochavi, İsrail'in savunma bütçesindeki artışın da bu amaçla yapıldığını kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 2 ay uzaklıkta olduğunu iddia ederek, ülkesinin bunun önüne geçmek için tek başına adım atmak zorunda kalabileceğini söylemişti.

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