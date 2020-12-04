star.com.tr 04 Aralık 2020 Cuma 10:27 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 11:34

İran'lı fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikastı, İran, ABD, İsrail arasındaki gerilimi had safhaya çıkardı. İran'ın tehditlerinin ardından, İsrail Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki vatandaşlarını uyardı. İefimerida'nın haberine göre, İran’ın nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikastinden İsrail’i sorumlu tutmasına ilişkin, Tel Aviv yönetimi açılamalarda bulundu. İsrail, İran'ın sürekli olarak intikam açıklamalarının ardından yurtdışındaki vatandaşlarına yönelik tehditlerin arttığını söyledi. Ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi, komşu ülkelerdeki ve Afrika'daki İsrail vatandaşlarına yönelik olası saldırıların olabileceğini sürekli olarak yineledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ise İran'ın İsrail hedeflerine saldırmasından korktuklarını belirtti.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Kurumu, İran'ın son tehditleri ve çeşitli ülkelerde terörist operasyonlar yürütmeye dahil olması ışığında, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Orta Doğu ile Afrika ülkeleri gibi İran'a yakın ülkelerdeki İsrail çıkarlarının hedef alınma ihtimaline karşı uyarıyor." ifadelerini kullandı.

FAHRİZADE’NİN ÖLÜMÜ

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde, aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre, Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

NETANYAHU TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda zikrettiği tek İranlı bilim insanıydı. İsrailli kaynaklar, MOSSAD'ın 2018 yılında Tahran'daki atom reaktörlerden sorumlu Muhsin Fahrizade Mehabadi'ye suikast girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını duyurmuştu. İran'ın Fars Haber Ajansı'na göre, Fahrizade'nin adı Birleşmiş Milletler'deki (BM) listelerden MOSSAD'ın eline geçmişti. Fahrizade, 1940'larda ABD'de atom bombasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan Amerikalı fizikçi olan Robert Oppenheimer ile karşılaştırılıyordu.

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: SUİKASTA UYGUN ZAMANDA YANIT VERECEĞİZ



İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

Suikastte kullanılan silahlar İsrail yapımı

İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu açıklamıştı.

KATİLLERİ TESPİT EDİLDİ



İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda, "İstihbarat Bakanlığı, şehit Fahrizade suikastı ile ilişkili şahısları tespit etti." İfadelerini kullanmıştı. Rebii, suikastın tüm boyutlarıyla incelendiğini ve soruşturmanın sonuçlanması halinde gerekli adımları atacaklarını söylemişti.