İsrailli muhalefet liderinin BAE'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı

İsrail merkezli yayım yapan 10. Kanal televizyonu İsrail İşçi Partisi lideri Avi Gabay'ın 2018'in Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini ortaya çıkardı.

Kanalın haberine göre Gabay, Dubai'de üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde ise, "İsrail'deki siyasi durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çalışmaları ve Filistin-İsrail arasındaki durum" masaya yatırıldı.

Haberde dikkat çeken diğer bir detay ise gizli ziyaret gerçekleştiren Avi Gabay, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için Ürdün kraliyet ailesine ait bir uçağı kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan BAE'ye ziyaret

İşçi Partisi lideri Avi Gabay'ın ziyaretinden yaklaşık bir ay önce Kasım 2018'de de İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret ettiği ve BAE Prensi Muhammed bin Zayed ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Mort Friedman yaptığı açıklamada iki ülke arasında silah alışverişi olacağı ve çok yakında da BAE'den üst düzey yetkililerin Tel Aviv'i ziyaret edeceğini belirtmişti.