İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3932
  • 6,1739
  • 222.511
  • 89.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrailli muhalefet liderinin BAE'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı

İsrail muhalefet ve İşçi Partisi lideri Avi Gabay'ın Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail merkezli yayım yapan 10. Kanal televizyonu İsrail İşçi Partisi lideri Avi Gabay'ın 2018'in Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini ortaya çıkardı.
 
Kanalın haberine göre Gabay, Dubai'de üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde ise, "İsrail'deki siyasi durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çalışmaları ve Filistin-İsrail arasındaki durum" masaya yatırıldı.
 
Haberde  dikkat çeken diğer bir detay ise gizli ziyaret gerçekleştiren Avi Gabay, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için Ürdün kraliyet ailesine ait bir uçağı kullandı.
 
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan BAE'ye ziyaret
 
İşçi Partisi lideri Avi Gabay'ın ziyaretinden yaklaşık bir ay önce Kasım 2018'de de İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret ettiği ve BAE Prensi Muhammed bin Zayed ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.
 
Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı Mort Friedman yaptığı açıklamada iki ülke arasında silah alışverişi olacağı ve çok yakında da BAE'den üst düzey yetkililerin Tel Aviv'i ziyaret edeceğini belirtmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'İmar tadilatı yapmayacağız'

'İmar tadilatı yapmayacağız'

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Sahadaki adaya tecrübe desteği

Sahadaki adaya tecrübe desteği

Terör örgütü PKK'nın Alman çocuklarını kaçırdığı ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın Alman çocuklarını kaçırdığı ortaya çıktı

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Suudi Arabistan sınıra takviye yapıyor

Suudi Arabistan sınıra takviye yapıyor
 

POPÜLER HABERLER

Mercedes C200 4Matic sürüş izlenimi

Mercedes C200 4Matic sürüş izlenimi

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA