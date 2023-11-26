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Dünya

İsrail'den Batı Şeria'da Filistinlilere İHA'lı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir eve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA26 Kasım 2023 Pazar 08:05 - Güncelleme:
İsrail'den Batı Şeria'da Filistinlilere İHA'lı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ile bazı yaralıların hastaneye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin Kızılayına ait bir ambulansı yolda durdurarak içindeki yaralıyı gözaltına aldığı ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklara dayandırdığı haberde de İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentinde dün başlattığı baskını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi İHA ile hedef aldığı aktarılan haberde, Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi) yakınında gerçekleşen saldırıda 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

WAFA, İsrail ordusunun dün Cenin kentine baskın düzenleyerek Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi, İbni Sina Hastanesi, Filistin Kızılay Merkezi ile Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun, iş makineleri ve zırhlı araçlarla düzenlediği baskın sırasında birçok binanın çatısına kesin nişancılar yerleştirdiği kaydedilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında 4 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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