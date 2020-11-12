İsrail'den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yeni yol projesi

AA 12 Kasım 2020 Perşembe 16:05 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 16:08

Yerel Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi üyesi Yusuf Ebu Mariya AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’e bağlı yol yapım ekiplerinin Yahudi yerleşim birimlerini Kudüs’e bağlamak için çalışmalara başladığını belirtti.



Ebu Mariya, El-Halil’in Beyt Ummer ile Halhul beldeleri bölgesinde başlayan yol yapım çalışmaları kapsamında, Filistinlilere ait 1170 dönüm araziye el konulduğunu ifade etti.



Projenin El-Halil ile Beytullahim’deki Yahudi yerleşim birimlerine uzanan bir raylı sistemi de içerdiğine dikkati çeken Ebu Mariya, bu projenin İsrail’in El-Halil kentini ilhak etmesini kolaylaştıracağına vurgu yaptı.



İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now hareketine göre, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yürüttüğü Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetleri, ABD Başkanı Donald Trump döneminde arttı.

