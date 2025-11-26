İsrail'den Batı Şeria'ya baskın! 20 dükkanı kapsayan 6 ticari tesis yıkıldı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu El Halil'in güneyindeki Ramadin ve Zahiriye beldelerini birbirine bağlayan yol üzerindeki Ineb el-Kebira bölgesine baskın düzenledi.

Ramadin Belediye Başkanı Ahmed ez-Zeğarine, İsrail ordusunun bölgeye askeri buldozerler ve ağır iş makinalarıyla yaptığı baskında yaklaşık 20 işletmeyi kapsayan 6 ticari tesisi yıktığını bildirdi.

Ramadin Belediye Başkanı, İsrail'in saldırıları sonucu Filistinlilerin zorlu yaşam koşullarına işaret ederek, yıkılan işletmelerin birçok ailenin tek geçim kaynağı olduğunu anlattı.

Ayrıca İsrail ordusu Zahiriye beldesini Ramadin'e bağlayan ve yıktığı ticari işletmelere giden yolları da kapattı.

FİLİSTİNLİLERE AİT YAPILAR "RUHSATSIZ" OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILIYOR

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.