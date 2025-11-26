İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4501
  • EURO
    49,0405
  • ALTIN
    5668.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den Batı Şeria'ya baskın! 20 dükkanı kapsayan 6 ticari tesis yıkıldı
Dünya

İsrail'den Batı Şeria'ya baskın! 20 dükkanı kapsayan 6 ticari tesis yıkıldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil'in güneyinde yaklaşık 20 dükkanı kapsayan 6 ticari tesisi yıktı. İşgal güçleri ayrıca Zahiriye beldesini Ramadin'e bağlayan ve yıktığı ticari işletmelere giden yolları da kapattı.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
İsrail'den Batı Şeria'ya baskın! 20 dükkanı kapsayan 6 ticari tesis yıkıldı
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu El Halil'in güneyindeki Ramadin ve Zahiriye beldelerini birbirine bağlayan yol üzerindeki Ineb el-Kebira bölgesine baskın düzenledi.

Ramadin Belediye Başkanı Ahmed ez-Zeğarine, İsrail ordusunun bölgeye askeri buldozerler ve ağır iş makinalarıyla yaptığı baskında yaklaşık 20 işletmeyi kapsayan 6 ticari tesisi yıktığını bildirdi.

Ramadin Belediye Başkanı, İsrail'in saldırıları sonucu Filistinlilerin zorlu yaşam koşullarına işaret ederek, yıkılan işletmelerin birçok ailenin tek geçim kaynağı olduğunu anlattı.

Ayrıca İsrail ordusu Zahiriye beldesini Ramadin'e bağlayan ve yıktığı ticari işletmelere giden yolları da kapattı.

FİLİSTİNLİLERE AİT YAPILAR "RUHSATSIZ" OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILIYOR

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.