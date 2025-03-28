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Dünya

İsrail'den Beyrut için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir mahalleye saldırı tehdidinde bulundu.

AA28 Mart 2025 Cuma 13:29 - Güncelleme:
İsrail'den Beyrut için saldırı tehdidi
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut'taki Hades Mahallesi'nde bir binanın işaretlendiği harita paylaştı.

Adraee, Beyrut'un güneyindeki söz konusu binanın Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istedi.

İsrail ordusu, kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı birçok bölgeye saldırılar düzenlemişti.

İsrail ordusu Beyrut'a en son Lübnan ile ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasımda saldırı gerçekleştirmişti.

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