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Dünya

İsrail'den Biden'a tepki: Baskıyı sonlandırın

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Biden'ın Gazze Tel Aviv yönetimine baskıdan vazgeçmesi gerektiğini savundu.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 19:21 - Güncelleme:
İsrail'den Biden'a tepki: Baskıyı sonlandırın
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Ben-Gvir, partisinin haftalık toplantısında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Biden yönetimiyle olan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Ben-Gvir, Tel Aviv'in Washington ile çalışma şeklini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Ben-Gvir, Biden yönetiminin karmaşık bir durumla karşı karşıya olduğunu ileri sürerek, "ABD bizim müttefikimiz, dostumuz ama Biden yönetimi sonunda 'Hamas'a giden' yakıt ve insani ekipmanlarını getirme konusunda bize baskı yapmayı durdurmalı." ifadesini kullandı.

Koalisyonunda yer aldığı Başbakan Binyamin Netanyahu'ya da seslenen Ben-Gvir, "Başbakan (Netanyahu), yol ayrımında olduğunuzu biliyorum, seçim yapabilirsin, yapmalısın." yorumunda bulundu.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ve ana muhalefet lideri Yair Lapid yerine partisi Otzma Yehudit'in (Yahudi Gücü) yolunu seçmesini ümit ettiğini kaydetti.

Aşırı sağcı bakan dün Wall Stret Journal gazetesine verdiği röportajda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl yapılacak seçimlerde yeniden başkan olması halinde "İsrail'e Hamas'ı yok etmek için daha fazla özgürlük sağlayacağını" söylemişti.

Biden yönetiminin İsrail'in savaş çabalarına zarar verdiğini söyleyen Ben-Gvir, "Biden, İsrail'e tam destek vermek yerine Gazze'ye Hamas'ın eline geçen akaryakıt ve insani yardım göndermekle meşgul. Eğer Trump yönetimde olsaydı ABD'nin tavrı tamamen farklı olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

  • Itamar Ben-Gvir
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