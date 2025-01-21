İsrail'den Cenin'de hava saldırısı: 1 Filistinli şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devletinin hava saldırısında şehit olan bir Filistinli, Cenin Devlet Hastanesine nakledildi." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, ayrıca İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan 4 kişinin de aynı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattığı duyuruldu.



İsrail basınına konuşan bir askeri kaynak, saldırıların birkaç gün sürmesinin beklendiğini aktardı.



AA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin de Cenin Mülteci Kampı'nın mahallelerine baskın düzenlediğini ve kampta saldırı uyarısı veren sirenlerin çaldığını paylaştı.



İsrail ordusunun kampa askeri sevkiyat yaptığını belirten tanıklar, İsrail'e ait İHA'ların kampta iki noktayı hedef aldığını kaydetti.