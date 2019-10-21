İsrail’den ‘emeklerimiz boşa gitti’ itirafı Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı, dünya basınında özellikle de İsrail basınında yakından takip ediliyor. İsrail merkezli Jerusalem Post’ta yayınlanan Seth J. Frantzman imzalı analizde Türkiye’nin Barış Pınarı harekatı ile birlikte İsrail’in bölgede bir Kürt devleti kurulması hayalinin yıkıldığı ifade edildi.