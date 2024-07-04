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Dünya

İsrail'den esir takası için yeni hamle! Netanyahu kararını verdi

Gazze kasabı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere heyet göndermeye karar verdiği bildirildi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
İsrail'den esir takası için yeni hamle! Netanyahu kararını verdi
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Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas'ın esir takasına ilişkin ilettiği yanıt hakkında İsrail basınına değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yetkili, Netanyahu'nun bir sonraki esir takası müzakerelerine İsrail'den bir heyet göndermeyi kabul ettiğini belirtti.

Haberde, Netanyahu'nun müzakere heyetiyle yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların "İsrail'in hedeflerine ulaşıncaya kadar süreceği" mesajını verdiği aktarıldı.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN"

Esir takasının ele alınacağı bir sonraki müzakerenin nerede yapılacağı henüz bilinmiyor. Daha önce İsrail ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapmıştı.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan dün yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.

Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirilmişti.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  • gazze
  • hamas

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