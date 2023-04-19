İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2023 Çarşamba / 29 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,402
  • EURO
    21,298
  • ALTIN
    1243.65
  • BIST100
    5061.22
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den, Filistin topraklarına giriş çıkışları 3 gün kapatma kararı
Dünya

İsrail'den, Filistin topraklarına giriş çıkışları 3 gün kapatma kararı

İşgalci İsrail ordusu 'Anma Günü' ve 'Bağımsızlık Günü' münasebetiyle 24 Nisan'dan itibaren Filistin topraklarına giriş çıkışı 3 günlük bir süre için kapatma kararı aldı.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
İsrail'den, Filistin topraklarına giriş çıkışları 3 gün kapatma kararı
ABONE OL

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, kararın yapılan güvenlik durum değerlendirmelerine ve İsrail yönetiminin emirlerine uygun olarak alındığı kaydedildi.

Anma Günü ve Bağımsızlık Günü sırasındaki kapatmaların Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayacağı aktarıldı.

Kapatmanın 24 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada, kapatma sırasında, insani, tıbbi ve istisnai vakalar için geçişlere ancak İsrail Hükümeti'nin Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri Koordinatörünün onayından sonra izin verileceğine işaret edildi.

İsrail'in yürüttüğü savaşlarda ölen askerleri anmak için düzenlediği Anma Günü, İbrani Takviminde bu yıl 25 Nisan'a; İsrail'in kuruluşu etkinliklerinin yapıldığı Bağımsızlık Günü ise 26 Nisan'a denk geliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.