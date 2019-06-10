İsrail’den Filistinli kadın yazara 13 ay hapis cezası

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hâtır'ın duruşması işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan İsrail’in Ofer Askeri Mahkemesi’nde bugün görüldü.

Gazeteci-yazar Hâtır’ın, 13 ay hapis ile 4 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 6 bin 450 TL) para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, en son 29 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemede gözaltı süresi 8 gün uzatılan Hâtır’ın durumuyla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Filistin'in çeşitli gazete ve haber sitelerinde yazı ve makaleleri yayımlanan, 5 çocuk annesi 42 yaşındaki aktivist, gazeteci ve yazar Hâtır, 24 Temmuz'da gece yarısı evine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Filistinli kadının İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı sırada küçük oğlu Yahya ile vedalaştığı anı gösteren fotoğrafların sosyal medyada yayılması üzerine olay, Filistin kamuoyunda yoğun tepkilere yol açmıştı.

İSRAİL'DEN 10 SAATİ AŞAN SORGU SEANSLARI

Filistin Esirler Cemiyetinin daha önce Hâtır'ın avukatı Firas Sabah'a dayandırarak yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli kadın yazarın ağır sorgu seanslarına maruz bırakıldığı, İsrailli sorgu memurlarının sert muamelelerine muhatap olduğu, her bir sorgu seansının 10 saati geçtiği ifade edilmişti.

Uzun sorgu seansları boyunca bir sandalyeye oturtulan Hâtır'ın, sürekli bağırma şeklinde sözlü hakarete maruz kaldığı, kadın gazeteciye bu 10 saati aşan sorgu seansları içinde sadece bir kez yemek ve tuvalet izni verildiği aktarılmıştı.