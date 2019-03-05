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İsrail, şubatta 133 Filistinliye Mescidi Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdi

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere yönelik ibadet özgürlüğünü kısıtlama uygulamaları devam ediyor.

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Filistin sivil toplum kuruluşlarından "Vadi Hilva İnformasyon Merkezi" tarafından yayınlanan rapora göre İsrail makamları şubat ayında 133 Filistinliye Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün kadim kentinden uzaklaştırma cezası verdi.

Mescidi Aksa ve Harem-i Şerife giriş yasağı getirilenler arasında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat da bulunuyor. İsrail makamları, Şeyh Selheb'in 40 gün, Şeyh Bukeyrat'ın 4 ay daha Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladı.

Raporda ayrıca Kudüs'te 177 Filistinlinin 18-28 Şubat arasında olmak üzere aynı ayda toplam 229 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu tutuklamaların Mescid-i Aksa'ya açılan Rahmet Kapısı'nın kapatılmasına karşı düzenlenen protestolar sırasında gerçekleştiğine dikkat çekildi.

İsrail'in söz konusu Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi dini özgürlüklere getirilen kısıtlamalar kapsamında değerlendiriliyor.

- RAHMET KAPISI'NIN AÇILMASI

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, 22 Şubat'ta 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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