Savunma sanayi araştırmacısı Yusuf Akbaba, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalarda İsrail'in hava savunma sistemlerinin Filistinlileri korumadığı iddialarını değerlendirdi.

Hava savunma sistemlerinin her füzeyi vurmasının imkansız olduğunu belirten Akbaba, "İsrail gibi çok katmanlı ve entegre hava savunma sistemine sahip ülkelerde dahi hava savunma sistemleri bütün tehditleri engelleyemez. Öncelikle bunu söyleyelim. İnsanlarda hava savunma sistemlerinin her şeyi engelleyebileceği yönünde bir algı var ama bu yanlış." dedi.

Akbaba, hava savunma sistemlerinin her füzeye karşı kullanılmadığına dikkati çekerek, karşıdan atılan füzenin cinsi, boyutu ya da teknolojik altyapısının bu sistemleri delebildiğini dile getirdi.

Hava savunma sistemlerinin katmanlı olarak kullanıldığında etkili olacağını vurgulayan Akbaba, "Özellikle Rusya'daki hava savunma sistemlerinin son dönemde pek başarı elde edemediğini gördük." diye konuştu.

- İSRAİL, FİLİSTİNLİLERE "ALGORİTMİK AYRIMCILIK" UYGULUYOR

Akbaba, İsrail'in hava savunma sistemlerini konuşlandırdığı yerlerin İsraillilerin yoğun yaşadığı bölgeler olduğuna dikkati çekerek, işgal ettiği Filistin topraklarında hava savunma sistemlerinin yeteri kadar bulunmadığını bildirdi.

İsrail'in hava savunma sistemlerinde İsraillileri öncelediğine işaret eden Akbaba, şöyle devam etti:

"İsrail zaten öncelikli olarak bu hava savunma sistemleriyle Yahudilerin yoğun bulunduğu bölgeleri, kendilerini korumayı amaçlıyor. Zaten o bölgelerden gitmesini istediği ya da umurunda olmayan Filistinliler için hava savunma sisteminin bir füzesini feda etmek istemeyecektir çünkü bu füzelerin en ucuzları dahi 500 bin dolar üzeri maliyete sahip. İsrail için önemli bir maliyet. Bu maliyeti herhangi bir Filistinli Müslüman için değil, tabii ki de İsrail'in bakış açısıyla bir Yahudi, bir İsrail vatandaşı için kullanmak isteyecektir."

Akbaba, İsrail'in hava savunma sistemlerinde yapay zeka algoritmaları kullandığını vurgulayarak, karşıdan gelen füzenin nereye düşeceğini hesapladıklarını anlattı.

İsrail'in füzelerin düşeceği yere göre hava savunma sistemlerini aktif edip etmemeye karar verdiğinin altını çizen Akbaba, gelen füzenin kendileri için "önemsiz" yere düşeceğini tahmin ettiklerinde önleme yapmadığından bahsederek, şunları söyledi:



"Füzeler otobana, boş araziye ya da tarlaya düşüyorsa İsrail genelde çok pahalı olan hava savunma füzesini heba etmek istemiyor. Aslında Filistin'in yoğun yaşadığı bölgelere füzelerin düşmesi de İsrail'in büyük ihtimalle bu algoritmalar sayesinde füzelerin buraya düşeceğini bilmesinden ya da roketlerin buraya düşeceğini algılayınca onlara karşı hava savunma füzesi göndermemesinden dolayı."

Hava savunma sistemlerinde hangi toprağın nasıl tanımlandığını vatandaşların bilmesinin imkansız olduğunu belirten Akbaba, İsrail hava savunma sistemlerinin işgal edilmiş Filistin topraklarını nasıl tanımladığını bilmenin tek yolunun hava savunma sistemini kullanan operatör olmaktan geçtiğini ifade etti.

Akbaba, İsrail'in Filistinlileri işgal edilmiş topraklardan çıkarmak için mücadele ettiğini vurgulayarak, "İşgal edilen topraklar zaten İsrail için boşaltılarak Yahudilerin yerleşmesi gereken bölgeler olduğu için oraların mevcut Müslüman nüfus varken hava savunma sistemleriyle korunmasına önem vereceklerini pek düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

İran'ın saldırıları sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kamuoyuna karşı Filistinlileri de kapsayan "tek devlet" kavramının bir aldatmacadan ibaret olduğunu belirten Akbaba, Gazze'de bu kadar büyük katliam varken, İran'ın Filistinlileri hedef alıyormuş gibi göstermenin "komik ve saçma" olduğunu dile getirdi.

Akbaba, İran füzelerinde güdüm sorunu olduğuna dikkati çekerek, "İran'ı da bu noktada savunuyorum ama İran füze sistemlerinin en büyük sorunlarından biri zaten güdüm. Yani hassas hedefleme, hassas konum kabiliyetinden İran büyük oranda yoksun. Bunun da en temel sebebi zaten yıllardır maruz kaldığı ambargo. İran'ın santimetrik sapmalarla hedefi vurması pek olası değil." dedi.

İsrail'in hava savunma sistemlerinin işgal altındaki Filistin topraklarına düşen İran füzelerini bilerek bırakıyor olabileceğini ifade eden Akbaba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an mevcut füzelerin düştüğü bölgelere bakınca İsrail'in ya böyle bir algoritmayla bu bölgeleri karanlık bölge gösterdiği ya da füzelerin buraya düşeceğini anladığında bunlara karşı bir savunma yapmadığı görülüyor. En başında da söylediğim gibi İsrail o bölgedeki hiçbir Filistinlinin, hiçbir Müslümanın hayatta kalmasını zaten istemiyor. Gazze'de bunu görüyoruz. Bu noktada hem Filistinli Müslümanların hem de siyahi Yahudilerin yaşadığı bölgelerin hava savunma şemsiyesinin dışında bırakılması ya da hava savunma şemsiyesindeki deliğin özellikle o noktalarda olması beklenmedik bir şey değil.



Baktığınızda zaten İsrail en ufak bir bahaneyle, hatta bahaneye gerek duymadan bölgedeki Müslümanlara, Filistin halkına zulüm uygulayabiliyor ya da herhangi bir bahaneye ihtiyaç duymadan bir gün evlerini yıkabiliyor, tutuklayabiliyor. Bu da İsrail'in, Filistinli Müslümanları cezalandırmak için kullandığı farklı yöntemlerden biri. Şu açıdan bakıyor: 'Füzeler, Filistinlilerin kafasına düşsün, iki üç tanesinden kurtulurum.' Şimdi baktığınızda dinleyiciler için bu komplo teorisi anlatıyor gibi gelebilir ama İsrail'in zaten yıllardır yaptıkları ortada. 'İsrail, bu tarz şeyleri yapmıyor.' diyemeyiz. 'Yapıyordur ama nasıl yaptığını tam anlamıyla bilmiyoruzdur.' diyebiliriz."

- ⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. İran Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 627, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, en az 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu iki ülke arasındaki ateşkes 24 Haziran'da devreye girdi.