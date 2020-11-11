İsrail'den Filistinlilere müdahale

AA 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:34 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:34

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin'in efsane lideri Yasir Arafat'ın 16. ölüm yılı nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale ederek 10 kişiyi gözaltına aldı.

Filistinliler, Arafat'ın ölümünün 16. yılı dolayısıyla Ramallah, El Halil, Kalkilya olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla gösterilere müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Görgü tanıkları, Ramallah'ın kuzeyinde ve El Bire kentindeki gösterilerde 10 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail güçleri 2002'de Arafat'ı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan karargahında ev hapsinde tutmuştu.

Filistin yönetiminin merkezi olan karargahı 2 yıl abluka altında tutan İsrail güçleri, burayı birçok kez tanklarla da hedef almıştı.

2004 yılında rahatsızlanan Arafat'a grip teşhisi konuldu ancak Filistinli lider bir türlü iyileşemedi. İsrail'in izin vermesinin ardından tedavi için 29 Ekim’de Fransa'ya götürülen Arafat, 11 Kasım 2004'te Paris’teki Percy Askeri Hastanesi’nde 75 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ölüm nedenine ilişkin şüphelerin artmasıyla İsviçreli bilim adamları, Arafat’ın cesedinden alınan örnekler üzerinde yaptıkları incelemenin ardından 2013’te Filistin liderinin zehirlendiğinden yüzde 83 emin olduklarını açıklamıştı.