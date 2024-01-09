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Dünya

İsrail'den Filistinlilerin Afrika'ya taşınması hakkında açıklama

İsrail, saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç ettirilmesi için Kongo ile gizli görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberlerin ardından, Filistinlilerin Afrika'daki ülkelere taşınması için bir araştırmaları olmadığını bildirdi.

AA9 Ocak 2024 Salı 23:33 - Güncelleme:
İsrail'den Filistinlilerin Afrika'ya taşınması hakkında açıklama
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Haiat, konuya ilişkin haberlere yanıt olarak, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Afrika ülkelerine taşınmasının uygulanabilirliğini araştırmıyor." ifadesini kullandı.

Times of Israel haber sitesinin 3 Ocak'taki haberinde, İsrailli yetkililerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve diğer bazı ülkelerle, Filistinli mültecilerin kabulü konusunda gizli görüşmeler yürüttükleri ileri sürülmüştü.

Kongo Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Medyada yer alan haberlerin aksine, KDC ile İsrail arasında, KDC topraklarında Filistinli mültecilerin kabulü konusunda herhangi bir müzakere, tartışma veya girişim olmamıştır." ifadesini kullanmıştı.

Fransız gazeteci Jean Quatremer ise, İsrailli yetkililerin, Gazzelileri başka ülkelere göç ettirmek istemesinin, Nazilerin 1933'te Yahudilere yönelik projelerini hatırlattığını belirtmişti.

  • Gazze Şeridi
  • İsrail saldırıları
  • Filistinlilerin göç

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