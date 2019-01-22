İsrail'den Finlandiya'ya radar sistemi

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (IAI) alt birimi Elta Systems, Finlandiya ordusuna C-MMR çok görevli radar sistemleri tedarik etmek üzere sözleşme imzaladı.

Anlaşmanın fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmazken, uzmanlar sözleşme tutarının on milyonlarca dolar olabileceğini; çünkü satılacak radar sisteminin içerisinde Iron Dome (Demir Kubbe) aktif füze savunma sistemi tarafından kullanılan radar sistemlerini de içeren MMR serisinin bulunduğunu bildirdi.

Sistem; roket, topçu ve havan mermilerini tespit etme kabiliyetine sahip olup, aynı zamanda havadan gözetleme yapma yeteneğini de bünyesinde barındırıyor.

Elta Systems CEO'su Yoav Turgeman, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu sistemler 2021 yılına kadar Finlandiya'ya teslim edilecek. Sistem çok çeşitli operasyonel ihtiyaçlar için bir çözüm sunuyor, ancak hava tehditlerine tam bir çözüm oluşturacak sistem değil." dedi.

Turgeman, Elta Systems’in hem Finlandiya'da hem de diğer Avrupa ülkelerinde radar sisteminin satışı için ek ihaleler hazırlamakta olduğunu sözlerine ekledi.

Bu anlaşma, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Finlandiya ile ikinci anlaşması konumunda bulunuyor. İlk anlaşma 190 milyon avro tutarında olup geçtiğimiz yıl Finlandiya donanmasına Gabriel “denizden denize atılan füzeler sistemi” tedariki olmuştu.