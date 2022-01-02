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Dünya

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarınca Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Görgü tanıkları İsrail uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti.

AA2 Ocak 2022 Pazar 02:27 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 02:33
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Alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenledi.

Görgü tanıkları İsrail uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde de, İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti.

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