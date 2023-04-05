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Dünya

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 07:34 - Güncelleme:
İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
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İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına karşılık Gazze Şeridi'nden İsrail'e roketler atılmasının ardından İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı.

İsrail basınının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında iki ayrı noktayı vurdu.

Saldırıda yaralanma veya can kaybına ilişkin İsrail veya Filistin tarafından açıklama yapılmadı.

Bu gece, Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi savaş alanına çevirmişti. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etmişti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail yönüne roketler atılmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmış, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtilmişti.

  • israil
  • Gazze şeridi
  • hava saldırısı

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