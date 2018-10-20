İsrail’den Gazze sınırına askeri yığınak! 

30’uncu haftasına giren barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” eylemlerini katliamlar ve hava saldırılarıyla durduramayan Tel Aviv, sınıra onlarca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker sevk etti. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da İsrail ordusunun sınırda büyük bir askeri yığınak yaptığına dikkati çekerek, işgalci yönetimin saldırganlığının artacağı mesajını verdi. Sevkiyatın, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin, Mısır’dan arabuluculuk için gelen güvenlik heyeti ile görüşmesinin ardından yapılası dikkat çekti. Görüşme ardından açıklama yapan Hayye, “Mısır’ın güvenlik heyetine, barışçıl ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerinin hedefine ulaşıncaya kadar devam etmesi ve Filistin’in bölünmüşlüğünün sona ermesine yönelik tutumumuzu vurguladık” ifadelerini kullanmıştı. Mart ayından bu yana “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nde 200’den fazla şehit veren Filistinliler, Gazze sınırındaki gösterilerle, “sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması” taleplerini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Sınırdaki katliamlar ve hava saldırılarıyla sivilleri durduramayan Tel Aviv, her geçen gün saldırganlığının dozunu artırıyor.