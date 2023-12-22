İsrail'den Gazze'de katliam: Ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi

İsrail, 77 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri havadan ve karadan, Gazze Şeridi'ndeki Cibalya Mülteci Kampı, Refah ve Han Yunus kentlerinin de aralarında olduğu birçok sivil yerleşim alanını bombaladı.

Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri ve yaralılar kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise çoğu çocuk en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında anne ve 5 kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda da biri çocuk en az 3 kişi öldü. Saldırıda yaralananlar da oldu.

Filistin Kızılayı, Cibalya kenti en-Nezle bölgesinde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının varlığına ilişkin onlarca çağrı aldığını ancak hiçbir ambulans veya kurtarma ekibinin onlara ulaşamadığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA ÖLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 20 BİN 57'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD merkezli kuruluş Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze'de öldürülen gazeteci sayısını "emsalsiz" olarak nitelendirerek, gazetecilerin hedef alınmasından endişe duyulduğunu açıkladı.

"Mona Lisa Smile", "Diana" ve "Truly, Madly, Deeply" gibi dünyaca ünlü çok sayıda film ve dizide rol olan İngiliz aktris Juliet Stevenson, Gazze'deki duruma sessiz kalamayacağını dile getirerek, "Böyle bir durumda, burada durup sesimi çıkarmasaydım, bunu yapmasaydım aynada kendime bakamazdım." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında büyük etkisi olan yapay zeka hakkında değerlendirmede bulunan savunma analiz uzmanı Sam Cranny-Evans, İsrail'in yapay zeka tabanlı teknolojilerin savaşta kullanılması konusunda uzun süredir çalıştığını söyledi.

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi, 53 bin 320 kişi yaralandı.

04:34 Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere tepki göstererek, Gazze halkının yaklaşık yüzde 25'inin değil, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiğini bildirdi.

04:27 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, (BMGK) Gazze'de insani yardımlara ilişkin üzerinde müzakereler yürütülen ancak anlaşma sağlanamayan karar tasarısının oylanması, dördüncü kez ertelendi.

04:18 ABD, oylaması üç gündür ertelenen Gazze tasarısını, yapılan değişikliklerle yeni haliyle sunulması halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) destekleyeceğini bildirdi.

04:03 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

02:35 Fransa'da Filistin destekçisi Yahudiler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes çağrısıyla Dışişleri Bakanlığının önünde gösteri düzenledi.

02:03 İsrail keskin nişancıları, kuşatma altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nde bir çalışanı hedef alarak öldürdü.

01:44 Fransa'da 39 milletvekili, "savaş suçu propagandası" yaptığı gerekçesiyle İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

01:40 İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı Genel Müdürü Gideon Golber, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de kendileriyle bağlantılı veya işbirliği içinde olan gemilere yönelik saldırılarının başlamasından bu yana limanın faaliyetinin yüzde 85 azaldığını belirtti.

00:57 İsrail basını, Golani Tugayının, büyük kayıplar verdikten sonra Gazze Şeridi'nden geçici olarak çekildiğini duyurdu.

00:56 Kanada, Gazze'de aile yakınları olan vatandaşları için söz konusu kişileri Kanada'ya getirebilmek adına geçici vize uygulaması başlatacağını bildirdi.

00:55 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu.

00:53 Beyaz Saray, ABD'nin arabulucularının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'ye ilişkin karar tasarlarının hayata geçirilebilmesi için uluslararası ortaklarıyla "aktif olarak" işbirliği halinde olduklarını açıkladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.