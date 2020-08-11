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Dünya

İsrail'den ''Gazze'nin ticaret kapısını açmasını'' istediler

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'den 'Gazze'nin tek ticari kapısını açmasını' istedi.

AA11 Ağustos 2020 Salı 23:04 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 23:04
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Gazze Şeridi'ndeki Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'den abluka altında bulunan Gazze'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'i derhal açmasını istedi.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sertleştirme kararlarının, Gazze halkının ekonomik ve yaşam şartları üzerinde feci yansımaları olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sınır kapısını kapatmanın bir tür toplu cezalandırma ve intikam olduğu vurgulanan açıklamada, Kerm Ebu Salim'in derhal açılması ve halkın tüm ihtiyaç maddelerinin ithalatı ile Gazze'de üretilen ticari malların ihracatının yapılmasına izin verilmesi talep edildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze'den yakıcı balonların gönderilmeye devam ettiği gerekçesiyle dün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın ticari mal girişine kapatılması emrini vermişti.

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