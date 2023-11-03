İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman! 9 bin 227 Filistinli şehit oldu

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 28'inci günde de devam ediyor.

İsrail'in 28 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227'ye çıktığını, en az 23 bin 516 kişinin de yaralandığını belirtti.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu belirten Kudra, 1200'ü çocuk, 2 bin 100 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bugüne kadar 136 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurdu.

İsrail'in 102 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti.

Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki yolların kapatılması nedeniyle İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki yaralıların Mısır'da tedavi görmek için bölgeden çıkışını engellediğini söyledi.

Hastanelerdeki yakıt yetersizliğine ilişkin Kudra, Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'nde ikincil jeneratörlerin çalıştırıldığını ve yalnızca hayati öneme sahip bölümlerin faaliyet gösterdiğini aktardı.

Kudra, hastanedeki destek ünitelerine günde 4 saat elektrik vermeye çalışacaklarını belirterek, hastaların kaldığı bölümlerde elektrik olmamasının onların durumlarının takip edilmesini ve tıbbi müdahalede bulunulmasını zorlaştırdığını vurguladı.

Hastanelere yakıt ulaştırılması çağrısını yineleyen Kudra, uluslararası kuruluşlara "insani bir felaket yaşanmadan önce acil yardım" çağrısında bulundu.

Kudra, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin saldırılar ve yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını hatırlattı.

Yaklaşık 10 bin kanser hastasının kurtarılması için yardım çağrısını yineleyen Kudra, hastanenin faaliyetlerini durdurmasının ardından 4 kanser hastasının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kudra, sağlık hizmetlerindeki eksikliklere işaret ederek, binlerce hasta ve yaralının kurtulması için yakıt, acil tıbbi yardım ve sağlık ekibi çağrısında bulundu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Lübnan topraklarından sınırda İsrail ordusuna ait bir noktaya tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiği, İsrail ordusunun da topçu atışıyla karşılık verdiği belirtildi

Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 24'e çıktı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bugün yapacağı konuşma öncesindeki açıklamasında, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde "yüksek alarm durumunda" olduğunu söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldi. Ölenlerden 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsrail'in mülteci kamplarını hedef alan askeri saldırılarını eleştirerek, uluslararası hukukun sivil tesislerin hedef alınmasını yasakladığını belirtti.

İrlanda'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, İsrail'e, Gazze'de sivillerin hayatını riske atacak askeri operasyonlar yapmaması çağrısında bulundu.

BM: Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor.

İsrail basınında, ABD'nin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin yerlerini belirlemek için abluka altındaki Gazze Şeridi üzerinde insansız hava araçları (İHA) uçurduğu yönünde haberler yer aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 4 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Kızılay, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de bu hafta 1500 aileye gıda kolisi ile 12 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aralarında yerinden edilen Filistinlilerin de bulunduğu yaklaşık 50 binasının zarar gördüğünü, bazılarının doğrudan vurulduğunu belirtti.

İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne döndüğü bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, 3 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken ilk olarak Başbakan Netanyahu ile görüşecek. Blinken'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüşeceği belirtiliyor.

06:42 Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği bombalı saldırıları kınadı.

06:06 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 4 Filistinli öldürüldü.

05:19 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullanmasına tepki gösterdi. Petro, X hesabında İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullandığı anın görüntülerine yer vererek "Videoda gördüğünüz bomba beyaz fosfordan yapılmıştır. Kimyasal cilde yapışır ve kemiklere nüfuz eder. Yoğun acı içerisinde öldürür. Bunu İsrail Devleti attı." ifadelerini kullandı. Uluslararası hukuk açısından bunun savaş suçu teşkil ettiğini belirten Petro, "Aşağıda oynayan çocuklar var. Bombanın atıldığı yer Birleşmiş Milletlere (BM) aittir. Uluslararası hukuk keyfi değildir ve dünyadaki tüm ulusları bağlar. Savaş suçlusu; dini, ideolojisi ve milleti ne olursa olsun yargılanmalı ve hapsedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

02:26 ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçiler tarafından İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketi talebinde bulunulan yasa tasarısını onayladı.

02:04 İsrail'de Bakanlar Kurulu, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar verdi.

01:57 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

00:52 Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, iki mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

00:47 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişinin öldüğü bildirildi.

00:35 Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek için toplanan göstericiler İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi çağrısında bulundu.

00:14 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini bildirdi.

00:08 Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

00:07 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cibaliya mülteci kampının İsrail için "yasal bir hedef" olup olmadığına ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı.

00:05 Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İsrail'in Gazze'deki vahşetinin savaş suçu anlamına geldiğini belirterek, bu kıyıma derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.