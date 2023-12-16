İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman! Onlarca Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Eski Gazze Caddesi'nde El-Neccar ve Hadar ailelerine ait iki evi bombalayarak, en az 14 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

İşgal uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir eve yönelik saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca Filistinli yaşamını yitirdi. Bombardımanda onlarca kişi yaralanırken, çok sayıda kişi de enkaz altında kaldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde de Filistinli bir genç, İsrail güçlerinden bir keskin nişancının kurşunuyla evinin içinde vurularak öldürüldü.

İsrail savaş gemileri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini de bombaladı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de saldırılar gerçekleştirildi.



Çok sayıda ev ve binanın yanı sıra, kamu kurumlarının da zarar gördüğü saldırılarda ölen ve yaralananlarla ilgili toplam sayıya ilişkin bilgi verilmedi.



- KUŞATMA ALTINDAKİ HASTANEDE SU VE YİYECEK SIKINTISI

Bu arada 8 gündür kuşatma altında olan Kemal Advan Hastanesinde şiddetli su ve yiyecek sıkıntısı yaşanırken, İsrail ordusunun hastanenin güney kısmını tamamen yıktı.



İsrail askerlerinin buradaki sağlık personeline de baskı ve kötü muamelede bulunduğu hastanede, 12 bebeğin hala gerekli besinden yoksun bir şekilde kuvözlerde tutulduğu kaydedildi.



İsrail güçleri daha önce Gazze ve kuzeyindeki hastanelerin çoğuna baskın düzenlemiş, sağlık personeline, yerinden edilmişlere, hastalara ve yaralılara kötü muamele etmiş ve 34 sağlık personelini alıkoymuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi sırasında Gazze'deki durumu değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yaralanan ve sığındığı bölge kuşatılarak ilk yardım ekiplerinin saatlerce müdahalesine izin verilmeyen, Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka, yaşamını yitirdi. Ebu Dakka için Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi avlusunda cenaze töreni düzenlendi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yakınlarındaki Akdeniz sularında birkaç hafta daha kalması talimatı verdi.

05:01 İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Hen Avigdori, esirlerin askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, Gazze'ye saldırıları durdurmasını talep etti.

04:51 ABD'nin Florida eyaletinde, Filistin kökenli bir lise öğrencisi, annesinin sosyal medyada yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.

03:54 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, bir grup Filistinli öğrenciyle görüştü.

03:52 İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendileri ile görüşmeyi reddetmesi üzerine, açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

02:53 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmasının ardından çok sayıda esir yakını, Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

02:02 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde, biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

01:02 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin "Filistin yönetimi, Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte ve kabiliyettedir. Sorun şu ki, konuyu daha geniş bağlamda ele almadan onlardan bunu yapmalarını isteyemeyiz." dedi.

01:01 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Gazze'de sivillerin korunmasının önemine ve ABD yönetiminin iki devletli çözüm konusundaki yaklaşımına vurgu yaptı.

00:58 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Gazze'de haftalardır benzeri görülmemiş bir felaketin yaşandığını belirterek, daha fazla şiddet ve acıyı önlemenin tek yolunun acil ateşkes ilan edilmesi olduğunu söyledi.

00:50 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'deki çatışmaların aylarca sürebileceğini, İsrail'e desteklerinin devam edeceğini ancak sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail güçlerinin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

00:47 Ürdün, İsrail'in Filistin'de görev yapan gazetecilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, Gazze'de Al Jazeera muhabiri ve kameramanını hedef almasını kınadı.

00:14 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlık çalışanlarının gözaltına alınmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

00:09 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 18 bin 800'e çıktı.