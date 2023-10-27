İsrail'den kara harekatı sinyali: Bütün cephelerde hazırız

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 21'inci gününde de devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki el-Ebyad Camisi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Birkaç füzeyle hedef alınan el-Ebyad Camii yıkıldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Han Yunus, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kentin çeşitli bölgelerinde sivillerin evlerini hedef aldı.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE YENİ BİR "NOKTA OPERASYONU" DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara güçlerince yeni bir "nokta operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze'nin genelinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze'den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu dün de Gazze'nin kuzeyine tanklarla nokta operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.

BM: İSRAİL, GAZZE NÜFUSUNUN TAMAMINA UYGULADIĞI TOPLU CEZALANDIRMAYA DERHAL SON VERMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de mahsur kalan 2,2 milyon kişinin "insani felaket"le karşı karşıya olduğunu kaydeden Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam etmesi halinde bölgede her ihtimalin mümkün olacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir.

Hamas, Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi, karadan, denizden ve havadan bombardımanın artmasının, "İşgalci İsrail'in basının ve dünyanın gözünden uzakta katliam yapma niyetinin habercisi" olduğunu duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi: Gazze Şeridi'ne yönelik kara savaşının sonucu, gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felaket olacaktır.

Filistin Kızılayı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanının ardından kentteki ekipleriyle temasın tamamen kesildiğini duyurdu.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de karadan ve havadan saldırıların yoğunlaştığını ve iletişimin tamamen kesildiğini belirterek, masum hayatların korunması için "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışma halinde olan Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana İsrail'e ait 42 askeri bölgedeki "iletişim ağı ekipmanlarının" hedef alındığını duyurdu.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: "Gazze yoğun bombardıman altında. Telekomünikasyon kesildi. Ailemize ulaşamıyoruz. Dünyanın yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin güncel verilerini Gazze'deki Sağlık Bakanlığından aldıklarını belirterek "Hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin rakamların gerçek olmadığına dair bir gösterge yok." açıklamasında bulundu.

BM ajansı: "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Son 24 saatte 14 çalışanımız daha öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam personelimiz 53'e yükseldi."

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle evinden olan Lübnanlıların sayısının 29 bine ulaştığını bildirdi.

20:35 İsrail Ordu Sözcüsü, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini söyledi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.

BM Genel Sekreteri Guterres: "(Gazze'deki insani kriz) Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor"

BM: "(İsrail'in Şifa Hastanesini hedef göstermesi) Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır"

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik tehdidi, binlerce hasta ve yaralı için idam cezası verilmesi anlamına gelir.

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (Adalah), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik devam eden saldırıları sırasında 161 İsrail vatandaşı Filistinliye dava açıldığını duyurdu.

Hamas, İsrail'in binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin "terör faaliyetlerinde kullanıldığı" iddiasını reddederek, saldırıların durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırdı.

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki hastaneleri "kalkan" olarak kullandığını ileri sürerek, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istedi.

17:09 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail güçlerinin denizden düzenlediği operasyon girişimini püskürttüklerini duyurdu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 10 tırın bölgeye ulaştığı bildirildi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun hava saldırısıyla vuruyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını belirtti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail hükümetinin, Filistin'e düzenlediği saldırılarda "haklı ve mağdur" olduğunu iddia ettiği kamu spotu videolarının Fransa'daki internet kullanıcıları tarafından izlenmesi için milyonlarca dolar harcadığı öne sürüldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, Gazze'nin kuzeyinde kalan ve sayıları yaklaşık 400 bin olarak tahmin edilen insanlara yardımların ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 38 çocuk öldürüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "(Gazze'ye yönelik) Abluka, çoğu kadın ve çocuk olan 2 milyondan fazla insanın topluca cezalandırılması için kullanılması anlamına geliyor." dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı 'toplu cezalandırmaya' derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur.

Mısır'ın doğusundaki İsrail sınırı yakınında yer alan Taba kentine bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü, Akabe Körfezi açıklarında bulunan Nuveyba kentine de bir roketin isabet ettiği bildirildi.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings: İsrail (geriye yaklaşık 400 bin kişinin kaldığı) Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor.

Mısır'da, İsrail sınırı yakınlarındaki Taba Hastanesi çevresine aidiyeti tanımlanamayan bir insansız hava aracı ile Akabe Körfezi'ndeki Nuveyba kentine roket düştü.

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 110 Filistinli öldü, 1900 kişi yaralandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam dünyasına, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sonucu yaşanan insani felaketin hafifletilmesi için "acilen mümkün olan maksimum yardımın yapılması" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Nablus ve Kalkilya kentlerine çok sayıda askerle düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli öldü, 12 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara güçlerince yeni bir "nokta operasyonu" düzenlendiğini bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, sivillerin evlerini hedef aldığı saldırıda en az 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

06:05 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentine çok sayıda askerle düzenlediği baskında 2 Filistinli öldü, 12 Filistinli yaralandı.

05:32 Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki el-Ebyad Camisi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Birkaç füzeyle hedef alınan el-Ebyad Camii yıkıldı.

04:00 Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının yaklaştığını ve bunun da tehlikeli bir aşamaya sürüklendiğini söyledi.

03:46 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentine çok sayıda askerle düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü, 2 Filistinli yaralandı.

03:11 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze saldırılarına yanıt olarak Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

03:06 Avrupa Birliği (AB) yönetimi, İsrail-Filistin çatışmasını sonlandıracak bir barış konferansının "yakında" düzenlenebileceğini, ancak AB'nin bulunacağı böyle bir konferansta Hamas'a bir rol görmediklerini bildirdi.

02:21 Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'e saldırılarını ele aldı.

02:13 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bunun "tüm bölgeyi kontrolden çıkaracağını" söyledi.

00:44 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki sağlık ve insani yardım eksikliğinin binlerce hastayı ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

00:17 ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda "sivil kayıpların" yaşandığını ve daha fazlasının beklendiğini bildirdi.

00:06 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 29 bin konutun tamamen yıkıldığı, en az 2 bin kişinin enkaz altında olduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.