İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Filistinli gruplara ait bazı askeri noktaları vurduğu belirtildi.
- AA
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları Gazze'nin farklı bölgelerindeki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırıların düzenlendiği yerlerde patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.
Sağlık kaynakları ise saldırılarda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
İsrail ordusundan, saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.
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