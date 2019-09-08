27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Filistinli gruplara ait bazı askeri noktaları vurduğu belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları Gazze'nin farklı bölgelerindeki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırıların düzenlendiği yerlerde patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.
 
Sağlık kaynakları ise saldırılarda can kaybı yaşanmadığını açıkladı. 
 
İsrail ordusundan, saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

ABD ´kapatıldı´ demişti: Terör çukurları işte böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Yassıada'daki çalışmaları inceledi

Başkan Erdoğan Yassıada'daki çalışmaları inceledi

Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

AB ve NATO, Rusya ile Ukrayna'nın esir değişiminden memnun

AB ve NATO, Rusya ile Ukrayna'nın esir değişiminden memnun

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Üç puan Ozan Tufan'dan

Üç puan Ozan Tufan'dan

ABD'nin teröristlere yolladığı konvoy böyle görüntülendi

ABD'nin teröristlere yolladığı konvoy böyle görüntülendi

HDP önünde eylemdeki anne beton zeminde uyudu

HDP önünde eylemdeki anne beton zeminde uyudu

Fransa açıkladı: Hedefimiz İran'ın uymasını sağlamak

Fransa açıkladı: Hedefimiz İran'ın uymasını sağlamak
 

POPÜLER HABERLER

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

'T' biçiminde 250'den fazla tespit edildi... Ve kazılar başladı

'T' biçiminde 250'den fazla tespit edildi... Ve kazılar başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA