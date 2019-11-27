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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

  • AA
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İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen bir noktaya peş peşe 6 saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyinde, aralarında silah imalatı yapılan alanların da olduğu Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, saldırının Gazze'den atılan roketlere karşılık gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 roket atıldığını duyurmuştu.

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