İsrail'den Gazze'nin pek çok noktasına havadan ve karadan saldırı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 36 gündür devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerini gece boyu bombalamayı ve topçu ateşiyle vurmayı sürdürdü.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36'ıncı gününe girerken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alındı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

İsrail ordusunun, hastaneleri karadan ve havadan vurması nedeniyle ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin de yapılamadığı kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıları nedeniyle burada ölüp de defnedilemeyen Filistinlilerin bugün burada kazılacak toplu mezara gömüleceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'deki 1 milyon çocuğun uçurumun kenarında yaşadığını belirtti.

07:10 El Cezire: Şifa Hastanesi'ndeki gazetecilerle iletişimimiz kesildi.

07:09 Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'ndeki personelle iletişimimiz kesildi.

07:03 Brezilya'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek için ABD Konsolosluğuna yürüdü.

06:21 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de hastanelere düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "Gazze'de 3 hastanenin bombalanması yeni bir savaş suçudur." dedi.

06:08 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde gece baskınları düzenledi.

05:41 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) iki daimi üyesi Rusya ve Çin, İsrail ordusunun yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de acil ateşkes ve sonrasında kalıcı bir çözüm konusunda ortak görüş ortaya koydu.

04:03 Japonya, Orta Doğu'da iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin'in ekonomik bağımsızlığına verilen desteğin de son derece önemli olduğunu bildirdi.

03:23 Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin cumartesi günü Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu.

03:08 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'de sahadaki durumu anlatmanın imkansız olduğunu belirtti.

02:32 İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir gün içinde 6 hastaneyi birden hedef aldı.

02:22 Gazze'deki Hamas hareketi, kentin batısındaki Şifa Hastanesi'nde sivillerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasından ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden'i sorumlu tuttu.

01:58 İsrail, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine yeniden saldırı düzenledi.

01:46 İsrail, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde bulunan Endenozya Hastanesi'nin yakınını bombaladı.

01:32 İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binası önünde düzenlenen eyleme üniformalarıyla katılan sağlık çalışanları, gözyaşları içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen meslektaşlarını andı ve "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulundu.

01:26 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirterek, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

01:21 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılardan kaçarak güneydeki Nasır Hastanesi'ne sığınan Filistinliler, yolda yaşadıklarını "kıyamet dehşetine" benzetti.

01:10 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimsenin güvende olmadığını belirtti.

00:40 Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrailli politikacıların Gazze'deki gazetecileri hedef alan paylaşımlarını kınadı.

00:17 ABD genelinde siyahi topluma ait kiliseleri temsil eden 900'den fazla siyahi Hristiyan inancı lideri, New York Times (NYT) gazetesine verdikleri tam sayfa ilanda Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

00:14 Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail'e karşı direnişin, hukuken zorunlu ve uluslararası kanunlarda meşru olduğunu belirterek, "Filistin direnişinin işgal altındaki topraklarda yaptığı kesinlikle terör değildir." dedi.

00:06 Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, yarın gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) olağanüstü toplantısında İsrail'e karşı somut adımlar atılması konusunda umutlu olduklarını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.