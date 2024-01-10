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Dünya

İsrail'den Gazze'ye ölüm rüzgarı! En az 15 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda en az 15 Filistinli şehit oldu.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 04:09 - Güncelleme:
İsrail'den Gazze'ye ölüm rüzgarı! En az 15 Filistinli şehit oldu
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İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Nevfel ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi yetkilileri de saldırıda ölen 15 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini belirtti.

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