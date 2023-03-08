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Dünya

İsrail'den Gazze'ye top saldırısı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bir askeri gözetleme kulesini top atışıyla vurdu.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 15:12 - Güncelleme:
İsrail'den Gazze'ye top saldırısı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu kesiminde Filistinlilere ait arazilere girdi.

Ordu güçleri, Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı saha güçlerinin kontrolündeki askeri gözetleme kulesini top atışıyla bombaladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, "Gazze sınırındaki güvenlik bölgesinde askeri faaliyet yürüten İsrail güçleri yakınında bir patlayıcının infilak ettiği" aktarıldı.

Açıklamada, can kaybı ya da yaralanmaya yol açmayan olayın ardından ordu tanklarının Hamas'a ait bir noktayı bombaladığı ifade edildi.

Konuyla ilgili Filistin tarafından henüz açıklama yapılmadı.

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