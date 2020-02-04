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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA04.02.2020  13:37 - Güncelleme: 04.02.2020  13:37

Filistin Esirler Cemiyetinden yazılı açıklamada, 12 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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