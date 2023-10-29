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Dünya

İsrail'den gelen uçak ülkeyi ayağa kaldırdı: Havaalanını bastılar

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını bastı. Çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatıldı.

IHA29 Ekim 2023 Pazar 22:14 - Güncelleme:
İsrail'den gelen uçak ülkeyi ayağa kaldırdı: Havaalanını bastılar
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak yüzlerce kişi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Rusya'ya bağlı Dağıstan'daki Mahaçkale Havaalanına inen uçak nedeniyle havaalanını bastı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi. Güvenlik bariyerlerini aşarak piste ulaşan göstericiler, uçaktan inen yolcuları aradı. Havaalanına çok sayıda polis gönderilirken, çıkan arbede sırasında havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı.

Dağıstan Devlet Başkanı Sergey Melikov yaptığı açıklamada, yaşananları provokasyon olarak nitelendirdi.

HAVAALANI UÇUŞA KAPATILDI

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havaalanı'nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar Kapalı kalacağını duyurdu.

İsrail'den gelen uçak ve yolcuların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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