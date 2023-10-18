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Dünya

İsrail'den geri adım: Hastane katliamını kabul ettiler

İsrail, Gazze'deki hastaneye saldırıyı 'teröristlerin yaptığına kanıt' olarak paylaştığı videoyu yayından kaldırdı. Binyamin Netanyahu'nun Dijital Medya Sözcüsü Hananya Naftali de saldırıyı İsrail ordusunun gerçekleştirdiğini sosyal medya üzerinden açıkladı. Naftali daha sonra bu paylaşımını sildi.

18 Ekim 2023 Çarşamba 01:02 - Güncelleme:
İsrail'den geri adım: Hastane katliamını kabul ettiler
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İsrail devleti resmi X hesabında, Gazze'deki hastaneye saldırıyı "teröristlerin yaptığına kanıt" olarak paylaşılan video kaldırıldı.

Kaldırılan videoda kayıt saati 20.00 iken saldırı Filistin yerel haber kanalları tarafından 19.20'de duyurulmuştu.

İSRAİLLİ SÖZCÜ KATLİAMI KABUL ETTİ

Öte yandan Benjamin Netanyahu'nun Dijital Medya Sözcüsü Hananya Naftali, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak sivilleri öldürdüğünü kabul eden bir paylaşım yayınladı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Naftali, İsrail ordusunun bir "terörist üssünü" vurduklarını düşündüklerini bildirdi. Soykırımı açıkça kabul eden İsrailli sözcü daha sonra paylaşımını sildi.

DMM: NAFTALİ MANİPÜLASYONA GİRİŞTİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalanmasının hemen ardından, "İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze'de hastane vurduğunu" duyuran bir paylaşım yapmıştır.

Kısa süre sonra paylaşımı silen Naftali'nin, "Hastaneyi vuran füzenin, Gazze'den ateşlendiğini" iddia eden paylaşımlar yaparak dünya kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı tespit edilmiştir." denildi.

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