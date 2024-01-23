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Dünya

İsrail'den hain saldırı! Yaralılara ulaşılamıyor

Filistin Kızılayı, işgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesindeki yaralılara ulaşamadıklarını açıkladı.

AA23 Ocak 2024 Salı 00:51 - Güncelleme:
İsrail'den hain saldırı! Yaralılara ulaşılamıyor
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İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayına ait El-Emel Hastanesi'ndeki hasta ve yaralılara ulaşılamadığı belirtildi.

Filistin Kızılaydan yapılan açıklamada, Emel Hastanesinin çevresinde durumun halen çok tehlikeli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kızılayın ilk yardım ekiplerinin, devam eden saldırılar nedeniyle hastanedeki hasta ve yaralılara ulaşamadığı, internet ve telefon hizmetlerinin kesik olması nedeniyle de Han Yunus'taki ekiplerin hayatından endişe edildiği kaydedildi.

Uluslararası camiaya, Emel Hastanesi ile Kızılaya ait merkezde görev yapan ekipler ile binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin korunması çağrısı yapıldı.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Emel Hastanesi çevresini hedef aldığını duyurmuştu.

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