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Dünya

İsrail'den Halep ve İdlib'e hava saldırısı

İsrail'in, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ve İdlib ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 07:34 - Güncelleme:
İsrail'den Halep ve İdlib'e hava saldırısı
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Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45'te İdlib ve Halep kırsalındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Sfire ilçesinin çevresi hedef alındı. Saldırıda hasar meydana gelirken, bazı askerler yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran destekli gruplar, Halep'in Sfire ilçesinde bulunan bilimsel araştırma merkezini roket üretim tesisi olarak kullandığı biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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