İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Hamas'ın hala yenilmediğini bu yüzden Gazze Şeridi'nde "Hamas'tan sonrasını" konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hanegbi, İsrail Meclisinde Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu toplantısında konuştu.

Hanegbi, "Hamas hala yenilgiye uğratılmadı, bu nedenle Hamas'tan sonrasını konuşmak için henüz erken." dedi.

İsrail'de muhalifler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze'ye yönelik saldırıların sonrasına ilişkin bir planı olmadığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Netanyahu, Gazze'ye saldırıların başlangıcında, "Hamas'ı bitirmek, İsrailli esirleri geri getirmek ve Gazze'nin gelecekte İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlamak" şeklinde 3 hedef öne sürmüştü.

Öte yandan, Netanyahu henüz belirlediği hedeflerin hiçbirine ulaşamadı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 15 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'ın tüm gücünün ortadan kaldırıldığı iddiasında bulunmuş ve İsrail güçleri bu bölgelerden çekilmişti.

Gallant'ın açıklamasından bir gün sonra İsrail ordusu çekildiği bölgelere tekrar girerek Filistinli direnişçilerle çatışmaya başlamıştı.