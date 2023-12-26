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Dünya

İsrail'den ''Hamas'' itirafı: Kaybettik

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, Hamas'a karşı savaşı kaybettiklerini söyledi.

AA26 Aralık 2023 Salı 15:23 - Güncelleme:
İsrail'den ''Hamas'' itirafı: Kaybettik
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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini ve "zafer kazanmak" için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Halutz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuştu.

İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, "zafere ulaşmanın tek yolunun" Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, olası erken seçimde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.

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