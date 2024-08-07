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Dünya

İsrail'den ''Heniyye'' itirafı... ABD'den suikastla ilgili çarpıcı iddia

Washington Post (WP) gazetesi, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastından sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiğini öne sürdü. Beyaz Saray yetkililerinin Heniyye'ye düzenlenen suikastı 'şaşkınlık ve öfke' ile karşıladıkları belirtildi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
İsrail'den ''Heniyye'' itirafı... ABD'den suikastla ilgili çarpıcı iddia
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Gazetenin, Beyaz Saray'la irtibatlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, perde arkasında ABD ile İsrail arasındaki sürtüşmenin giderek arttığı ve Beyaz Saray yetkililerinin, Heniyye'nin suikasta uğramasını "Gazze'de ateşkes sağlamak için aylardır sürdürdükleri arayışta bir gerileme olarak gördüğü" belirtildi.

Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından İsrail'in, suikasttan sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a ilettiği kaydedilirken Tel Aviv'in suikast hakkında başka yorum yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

Beyaz Saray yetkililerinin Heniyye'ye düzenlenen suikastı "şaşkınlık ve öfke" ile karşıladıkları belirtildi.

Haberde, konuya ilişkin görüşmelerin içeriğine hakim bazı ABD'li yetkililerin, "(Joe) Biden'ın İsrail'in eylemlerini kontrol altına almaya çalışmak için askeri yardımı şartlandırmak veya sınırlandırmak gibi önemli bir baskı uygulamaya istekli olduğuna dair hiçbir işaret olmadığı" değerlendirmelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan birkaç ABD'li üst düzey yetkilinin, "İsrail'in, Hizbullah Hareketi liderleri ve İranlı komutanlara ABD'ye haber vermeden saldırı düzenlemesinin Biden'ı ve bazı yetkilileri öfkelendirdiği" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

- HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Heniyye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

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