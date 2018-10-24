Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail, Hindistan'a 777 milyon dolar değerinde hava savunma sistemi sattığını duyurdu

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI), Hindistan ile 777 milyon dolar değerinde uzun menzilli hava savunma sistemi satışı anlaşması imzaladığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

IAI'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan Deniz Kuvvetleri, 7 farklı gemide kullanılmak üzere İsrail'den uzun menzilli Barak-8 hava savunma sistemi alacak.

Hava savunma sisteminin satışına ilişkin anlaşma, IAI ile Hindistanlı kamu şirketi Bharat Electronics Limited arasında imzalanırken, satışın tutarının 777 milyon dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu satışla birlikte İsrail'in, son yıllarda Barak-8 hava savunma sisteminin satışından 6 milyar dolara yakın gelir elde ettiği ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, satışa ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik için yapılan harcamanın masraf değil yatırım olduğunu söyledi.

ABD ve Rusya'nın ardından Hindistan'a en fazla silah satışı yapan ülkeler arasında yer alan İsrail, bu ülkeye her yıl ortalama 1 milyar dolar değerinde silah satışı gerçekleştiriyor.

İki ülke arasında geçen yıl da yaklaşık 2 milyar dolar değerinde silah satışı anlaşmaları imzalanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA