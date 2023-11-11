İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi ile ilgili ikiyüzlü açıklama
Dünya

İsrail'den hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi ile ilgili ikiyüzlü açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail güçlerinin içinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtilen Şifa Hastanesi'nin kuşatılmadığını ileri sürdü.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
İsrail'den hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi ile ilgili ikiyüzlü açıklama
ABONE OL

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 36 gündür devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin Hagari, söz konusu hastanenin kuşatılmadığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü, Şifa Hastanesi'nin doğu kapısının da içeride bulunan ve ayrılmak isteyen Gazzeliler için açık olduğunu ileri sürdü.

Şifa Hastanesi personeliyle doğrudan ve düzenli olarak konuştuklarını öne süren Hagari, "hastanenin pediatri bölümündeki bebeklerin daha güvenli bir hastaneye ulaşmalarına yardımcı olacaklarını" söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, içinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını bildirmişti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle de Şifa Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altında olduğunu ve 1 bebeğin ise söz konusu sorun nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.