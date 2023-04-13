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Dünya

İsrail'den Hristiyanların ''Kutsal Cumartesi'' kutlamalarına kısıtlama

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Hıristiyanlardaki Kutsal Cumartesi kutlamalarına yönelik kısıtlama icraatlarını kabul etmediğini duyurdu.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 03:24 - Güncelleme:
İsrail'den Hristiyanların ''Kutsal Cumartesi'' kutlamalarına kısıtlama
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Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, inananların Kıyamet Kilisesi'nde ibadet yerlerine ulaşmalarına ve Kutsal Cumartesi kutlamalarına katılmasına kısıtlamalar getirdi. Kudüs kentindeki kiliselerin, Hıristiyan hacıların Kutsal Cumartesi törenlerine sorunsuz bir şekilde katılmalarına izin verilmesi taleplerini güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kudüs'teki kutsal dini mekanlara yönelik saldırıların hatırlatıldığı açıklamada, şiddet ve kaos ortamı yaratmak, gerginliği artırmakta ısrar eden İsrail işgal makamlarının bu tehlikeli tırmanışın sonuçlarından sorumlu olduğu vurgulandı.

Devlet Başkanlığı, Hıristiyan hacılara Kıyamet Kilisesi'ne gitmeleri, Kutsal Cumartesi faaliyetlerine özgürce ve barış içinde katılmaları çağrısı yaptı.

Başta ABD yönetimi olmak üzere uluslararası topluma derhal müdahalede bulunma çağrısı yapılan açıklamada, Müslümanların ve Hıristiyanların eşit şekilde ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail'in bu suçları işlemesinin durdurulması istendi.

Kudüs'teki Kiliseler Komisyonu dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisi tarafından Kutsal Cumartesi kutlamalarına katılıma gerekçesiz bir şekilde kısıtlamalar getireceği ilan edilmişti.

Kutsal Cumartesi Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirileceğine inanılan ve Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olarak kutlanıyor.

  • israil
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