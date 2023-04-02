İsrail'den Humus'a hava saldırısı

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.35'te Humus ve Humus kırsalında yer alan birden fazla noktanın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeydoğusundan İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Maddi hasar meydana geldi. 5 asker de yaralandı." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Humus ilinde ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı'nın unsurlarının bulunduğu biliniyor.
Esed rejimi, 31 Mart tarihinde İsrail'in başkent Şam'da bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara yönelik saldırılar düzenliyor.