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Dünya

İsrail'den insanlık dışı muamele! Tam abluka uygulayacaklar

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 13:33 - Güncelleme:
İsrail'den insanlık dışı muamele! Tam abluka uygulayacaklar
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İsrail Savunma Bakanlığının aktardığına göre, Gallant, İsrail ordusunun Güney Komutanlığındaki operasyonel durum değerlendirmesine katıldı.

Orduya talimat verdiğini aktaran Gallant, "Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Filistinlilere "hayvan" benzetmesinde bulunan İsrailli Bakan, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz." dedi.

Gallant'ın konuşmasının İbranice dilindeki aslında "hayvanlar" ifadesine yer verilirken, konuşmanın İsrail ordusu tarafından yayınlanan İngilizce çevirisinde "hayvanlar" yerine "barbarlar" kelimesinin kullanılması dikkati çekti.

- Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenlemişti.

Sınır kapısındaki İsrail ordu güçlerini tasfiye ederek burayı ele geçiren silahlı gruplar, ardından sınırı aşarak İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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