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Dünya

İsrail'den Körfez ülkelerine ''İran'a karşı birlik olalım'' çağrısı

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara, Körfez ülkelerini İran'a karşı Tel Aviv'le birlik olmaya çağırdı.

AA10.01.2020  07:36 - Güncelleme: 10.01.2020  07:36

Kara, Twitter hesabından Körfez ülkelerine "İran'ın şerri karşısında güçlü bir cephe oluşturmak için ekonomi ve güvenlik konularında Tel Aviv'le birlik olmaları" çağrısında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla tanınan Kara, mesajında "Tahran'ın 'saldırı silahları Dubai ve Hayfa'ya yöneltilebilir' açıklamasından sonra, Orta Doğu'da teröre karşı durmak ve İran'ın şerrine cephe oluşturmak için Körfez ülkelerinin İsrail'le birlik olma vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesiyle başlayan kriz, birden bölgeyi savaşın eşiğine getirdi. Süleymani suikastinin ardından İran çok sayıda balistik füzeyle ABD'nin Irak'ın Enbar ve Erbil vilayetlerindeki üslerine saldırdı.

Bu gelişmeler üzerine İran Devrim Muhafızlarınca yapılan açıklamada, "ABD savaş uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) askeri üsten kalkarak İran'ı bombalaması durumunda, BAE ekonomik ve turizmdeki canlanmaya veda etsin" tehdidi yer almıştı. Yine Eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai'nin, yerel bir televizyon kanalına yaptığı benzer bir açıklamada, "ABD'den alınacak sert intikam çerçevesinde Hayfa kenti ve İsrail askeri merkezlerinin vurulacağı" ilan edilmişti.

İsrail ve Körfez ülkeleri arasında henüz resmi bir diplomatik ilişki kurulmamış olmasına rağmen, son yıllarda bölgenin kronik sorunlarına dair taraflardan benzer açıklamalar yapılması ve hızlanan yakınlaşma adımları, özellikle bölge halkı arasında şaşkınlıkla izleniyor.

NETANYAHU: ABD-İRAN GERİLİMİNE İSRAİL'İN DAHİL EDİLMEMESİ GEREKİR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığını, bu nedenle de ülkesinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe dahil edilmemesi gerektiğini belirtmişti.

NETANYAHU'DAN İRAN'A GÖZDAĞI: KİM BİZE SALDIRMAYI DENERSE ACI VERİCİ BİR DARBE ALIR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesini yok etmek istediğini iddia ederek, 'Kim bize saldırmayı denerse acı verici bir darbe alır.' ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in ABD'nin yanında olduğunu dile getiren Netanyahu, "İran İsrail'i yok etmek istiyor. Kim bize saldırmayı denerse acı verici bir darbe alır." demişti.

Meğer kâğıt gazetecilik ne kadar zormuş

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