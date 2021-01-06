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Dünya

İsrail'den İran destekli gruba karşı demir kubbe!

İsrail Husi tehdidine karşı Kızıldeniz kıyısına demir kubbe yerleştirdi.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 21:25 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:25
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İsrail, Yemen’deki İran destekli Husi Ensarullah Örgütü’nün saldırı tehditlerine karşı Kızıldeniz kıyısına hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi yerleştirdi.

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat kentinin farklı noktalarına demir kubbe sistemi yerleştirdiği belirtildi.

Haberde, söz konusu adımın Yemen’deki İran destekli Husi Ensarullah örgütünün tehditleri ile Mısır’ın Sina Yarımadası’nda “terör örgütlerinin” faaliyetleri nedeniyle atıldığına dikkat çekildi.

İsrail makamları, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da suikaste kurban gitmesinin ardından, İran’ın Suriye, Lübnan ile Gazze Şeridi ve Yemen’deki Husi tehdidine karşı alarm durumuna geçmişti.

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