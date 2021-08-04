İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6255
  • EURO
    10,1557
  • ALTIN
    489.238
  • BIST100
    1435.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den ''İran gerekli malzemelere 10 hafta uzaklıkta'' iddiası
Dünya

İsrail'den ''İran gerekli malzemelere 10 hafta uzaklıkta'' iddiası

İsrailli Bakan Gantz, İran'ın nükleer silah yapmak için gerekli malzemelere ulaşmaya 10 hafta uzaklıkta olduğunu iddia etti.

AA4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:37 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:38
ABONE OL

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 10 hafta uzaklıkta olduğu iddiasında bulundu.

Gantz ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İran konusunda bilgilendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üye ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Gantz, 29 Temmuz'da İsrailli şirkete ait gemiyi hedef alan saldırıdan İran Devrim Muhafızları İnsansız Hava Araçları Birliği Komutanı olduğunu iddia ettiği Said Aracani'yi sorumlu tuttu.

Ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 10 hafta uzaklıkta olduğunu ileri süren Gantz, "Artık fiiliyata geçmenin zamanı. Kelimeler yeterli değil. Diplomatik, ekonomik hatta askeri fiiliyat zamanı." ifadelerini kullandı.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait "M/T Mercer Street" isimli gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış, 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Tel Aviv yönetimi saldırının arkasında İran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise bu iddiayı reddetmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.