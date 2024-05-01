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Dünya

İsrail'den İran saldırısı hakkında önemli iddia: ABD başarısız oldu

İsrail Ordu Radyosu, ABD hava savunma sistemlerinin, İran'ın balistik füze saldırısını önlemede başarısız olduğunu duyurdu.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
İsrail'den İran saldırısı hakkında önemli iddia: ABD başarısız oldu
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Radyonun haberinde, ABD savunma sistemlerinin, İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği an çalıştığı ancak büyük ölçüde başarısız kaldığı vurgulandı.

Haberde, denizden atılan 8 balistik füzeden sadece 2'sinin ABD savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi.

İsrail Ordu Radyosu söz konusu bilginin kaynağına ve konuya dair detaya yer vermedi.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini iddia ederek, güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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